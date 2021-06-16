Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soma maden faciasının yeniden görülen davasında, "Bilinçli taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a 20 yıl hapis cezası verildi.

Mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu 12 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Yönetim Kurulu üyesi Haluk Evinç ise beraat etti.

Soma’da hüzünlü bayram Manisa’da 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’daki maden faciasının 7. yıldönümü Ramazan Bayramının ilk gününe denk geldi. 7 yıldır dinmeyen bir hüzne ev sahipliği yapan Soma’da yakınlarını kaybeden aileler bayram namazının ardından maden şehitliğine giderek dualar etti.