MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
MSB açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi
16.06.2021 - 10:59 | Son Güncelleme: 16.06.2021 - 10:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : msb,pkk,terörist,
793525 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793525.aspx
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