Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi sonrası gittiği Azerbaycan'da, EURO 2020 kapsamında düzenlenen Türkiye Galler maçına katılmak üzere tribündeki yerini aldı.

UEFA BAŞKANI CAFERİN EŞLİK ETT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Galler mücadelesini izlemek üzere Bakü Olimpiyat Stadı'na geldi. Azerbaycan ziyareti için dün bu ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takım'ı yalnız bırakmadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tribünde UEFA Başkanı Aleksander Ceferin eşlik etti.

ERDOĞAN VE ALİYEV ÇİFTİ TRİBÜNDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva da tribünden mücadeleyi takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şuşa'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şuşa şehrinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.