Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana geldi. Şüpheli kişileri takibe alan polis ekibinden memur Ercan Yangoz, silahla ateş edilmesi üzerine şehit oldu. Kahreden haber şehidin Denizli'deki ailesine ulaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay, saat 17.30 sıralarındaMuğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta meydana geldi. silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada Denizlili olduğu öğrenilen polis memurlarından biri yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Olay sonrasında 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

Hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün şehadet haberi, Denizli'nin Buldan ilçesindeki ailesine verildi. Denizli’nin Buldan ilçesi Yeniçam Mahallesinden olduğu belirlenen şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün kendi mahallesinde toprağa verileceği açıklandı.

Bodrum'da polise silahlı saldırı: 1 şehit 1 yaralı Muğla'nın Bodrum ilçesinde polise düzenlenen silahlı saldırıda 1 emniyet görevlisi şehit oldu, 1 emniyet görevlisi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.