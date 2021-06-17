Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da özellikle son iki senede artan çevre felaketlerinin ihmalden kaynaklandığını belirten Kabaktepe, “‘Algı balonlarını tek tek patlatacağız’ demiştim. Balon patlatma işi o kadar tutmuş ki şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi balonunu kendi patlatıyor. Seçimlerden sonra çıktılar bir tören yaptılar. ‘Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atmama Töreni’ yazıyordu. Bu töreni yaptılar. İstanbul’u gereksiz bir masraftan kurtardık diye alkışlar arasında övünerek anlattılar. Derken müsilaj geldi. Şimdi ne diyorlar; ‘İleri biyolojik atık su arıtma tesisleri yapmamız lazım.’ AK Parti döneminde yapılan projeleri, yatırımları çeşitli bahaneler uydurarak iptal edenler, kendi şişirdikleri algı balonlarını şimdi tek tek kendi elleriyle patlatıyorlar. İş yapamayınca yalana, algıya sarılıyorlar. O yüzden çağrı yapıyoruz; İstanbul’un hizmet kalitesini düşürmeyin” dedi.

Kabaktepe: 140 milyarı nereye harcadın? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, amacı dışında kullanılan İBB bütçesine yönelik eleştirilerini sürdürdü.