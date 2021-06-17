Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından İzmir'de öğle saatlerinde HDP il binasına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

'Saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz' diyen Çelik, "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir”dedi

"KAMU DÜZENİNİN BOZULMASINA MÜSADE EDİLMEYECEK"

Çelik, paylaşımında güvenlik güçleri ve yargı teşkilatının hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracağını iletirken, "Türkiye terörle mücadelesini ve toplumsal huzuru bozmaya çalışan provokasyonlarla mücadelesini şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürecek, kamu düzeninin bozulmasına asla müsade etmeyecektir.“ dedi.

HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri geldi. Olay yerine Özel Harekat da olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.