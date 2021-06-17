Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “17 Haziran 2021 tarihinde Yeniçağ Gazetesinde Orhan Uğuroğlu tarafından yazılan köşe yazısında ve aynı köşe yazısı kaynak gösterilerek bazı basın yayın organlarında, ‘İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığının yaptığı bir ihale kısa süre önce sonuçlandı. Bu ihaleyi yaklaşık 10 yıldır MRD bilişim şirketi kazanıyordu ki, son ihaleyi de 3,8 Milyon dolar vererek kazandı. Ancak ne olduysa oldu. Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı, ihaleyi kazanmasına rağmen MRD Bilişim Şirketini diskalifiye etti’ şeklinde iddialar yer almıştır." denildi.

3 YILDA BİR DÜZENLİ YAPILAN BİR İHALE

Bahsi geçen ihalenin, Jandarma İstihbaratının teknik altyapı donanım güncellemesi için üç yılda bir düzenli olarak yapılan bir ihale olduğu belirtilen açıklamanın devamında, "2020 yılı Kasım ayında yapılan ihaleye katılması için 9 firmaya davetiye mektubu gönderilmiş, ihale günü istekli 7 firma ihaleye iştirak etmiş, teknik şartnameye göre yapılan kontroller neticesinde ihale şartlarını karşılayan, aralarında MRD Bilişim Şirketi ve Forte Bilişim Şirketinin de olduğu 4 firma ile ihale sürecine devam edilmiştir. İhalenin devamında fiyat iyileştirilmesi kapsamında açık eksiltme usulüne geçilerek firmalardan fiyat tekliflerini düşürmeleri istenmiştir. Açık eksiltmenin 28’inci turunda diğer firmaların ihaleden çekilmesiyle 3 milyon 780 bin ABD Doları ile en iyi teklif veren MRD Bilişim Şirketi ihaleyi kazanmıştır. Akabinde aynı firma ile yapılan pazarlık sonucunda ihale; 2 milyon 430 bin 714,26 ABD Doları tutar karşılığında MRD Bilişim Şirketinde kalmıştır. Sonuç olarak, 4 Aralık 2020 tarihinde MRD Bilişim Şirketi ile sözleşme imzalanmış, Forte Bilişim Şirketi ile herhangi bir anlaşma imzalanmamıştır." ifadeleri yer aldı.

ASILSIZ VE İFTİRA NİTELİĞİNDEDİR

"Köşe yazısı ve haberlerde iddia edildiği gibi, İçişleri Bakanlığınca MRD Bilişim Şirketinin diskalifiye edilmesi ve ihalenin Forte Bilişim Şirketine verilmesi gibi bir husus kesinlikle söz konusu olmayıp, iddia edilen hususlar tamamen asılsız ve iftira niteliğindedir." diye devam edilen açıklamada, "Söz konusu asılsız iddiaların Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük yapılıyormuş izlenimi oluşturmak, bu vesileyle kamuoyunu yanıltmak ve kamuoyu nezdinde Jandarma Genel Komutanlığı’nın saygınlığına gölge düşürmek maksadıyla yazıldığı değerlendirilmektedir. Bu asılsız iddiaları ileri sürenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır” ifadelerine yer verildi.