Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNE FIRSAT VERİLMEMELİ

Uluslararası toplumun salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremediğini belirten Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi tarihin en büyük sağlık krizini 100 gün sonra gündemine alabildi. Salgın döneminde yapılan hataların tekrar etmemesi için aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemesi önemlidir." dedi.

EKSEN TARTIŞMALARI HAZIMSIZLIĞIN İŞARETİDİR

Erdoğan, "Türkiye ile ilgili son dönemde sık sık tedavüle konulan eksen tartışmaları, hazımsızlığın işaretidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir." diye konuştu.

Erdoğan'dan Biden'a: S-400 konusunda geri adım atmayız Azerbaycan ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu işin başka yolu yok. Bunları da Sayın Biden'la çok açık, net konuştum" dedi.

Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi'nde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesinin, sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefine ulaşmada yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan'dan AB üyeliği açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz bu mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz." dedi.