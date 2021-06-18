Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yurt genelinde aşılama uygulaması büyük bir hızla devam ediyor. Dün uygulanan 1 milyon 582 bin aşı ile günlük aşılama rekoru kırılmıştı. Bugün ise ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz aşı sayısı 40 milyonu aştı.

206 ÜLKE ARASINDA 9. SIRADAYIZ

"40 milyonuncu doza ulaştık. 206 ülke arasında, doz olarak en yüksek sayıda aşıyı yapan 9. ülkeyiz" diyen Bakan Koca, "Sağlık personelimiz gün oluyor dakikada 6.000 kişiye aşı hizmeti veriyor. İmkânlarımız büyük, dayanışmamız yüksek. Sonuçlar sürpriz değil" ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON RAKAMLAR

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan anlık verilere göre, 18 Haziran saat 15.57 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 25 milyon 739 bin 999, ikinci doz aşı 14 milyon 262 bin 746 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 40 milyon 2 bin 745 olarak kayıtlara geçti.

Yurt genelinde 35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması başladı Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 35 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecine başladı.

18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 50'Sİ AŞILANDI

Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50'sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlandı. Konu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı" dedi.

Bakan Koca duyurdu: Bir günde 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı Koronavirüse karşı mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında yeni bir rekor kırıldı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı.