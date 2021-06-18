Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi.



Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.



Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile görüşmüştü. NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşme de basına kapalı olarak gerçekleşmiş ve 25 dakika sürmüştü....





Erdoğan, Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Osmani'yi tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova’nın yeni Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumunun açılışında yaptığı konuşmada "Aşı milliyetçiliğine fırsat verilmemeli" ifadelerini kullandı.