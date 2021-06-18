Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'deki HDP il binasına yapılan saldırının yankıları sürerken bir saldırı haberi de Diyarbakır'daki AK Parti Hani ilçe binasından geldi. Vandallar molotoflarla saldırı gerçekleştirirken, herhangi bir ölü ya da yaralının olmaması yüreklere su serpti.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kimliği belirsiz bir şahıs AK Parti Hani ilçe binasının önüne gelerek elindeki molotof kokteyli ateşe vererek ilçe binasına doğru fırlattı. Şahıs saldırı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçarken, o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaşanan saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, olay sonrası ilçe genelinde operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

SALDIRIYA İLİŞKİN İKİ GÖZALTI

Saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Ş.B. ile M.E. isimli şahısları operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan saldırganlar sorguları yapılmak üzere Hani İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor

Devlet Bahçeli'den HDP saldırısına ilişkin açıklama MHP Lideri Bahçeli, İzmir'de HDP İl Binasında gerçekleştirilen saldırıya yönelik açıklamasında, İzmir’de ateşle oynamaya kalkışıldığını, söz konusu saldırının kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertip olduğunu belirtti.

HDP binası saldırısına ilişkin yeni gelişme İzmir HDP İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, olayı gerçekleştirmeden önce, bölgede keşif yaptığını söyledi.

Sözcü Çelik: HDP İl binasına saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti kınayarak "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır." dedi.

HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri geldi. Olay yerine Özel Harekat da olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.