Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröre darbe üstüne darbe vurulmaya devam ediliyor. Kuzey Irak'ta süren operasyonlarda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor" denilen açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım bölgesinde üç, Zap bölgesinde bir olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.