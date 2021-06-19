Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi emniyet birimlerince yakalandı. İçlerinden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu da belirtildi.

İşte o açıklama;

"Mardin/Kızıltepe'deki Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi."



Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2'si PKK'lı 4 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 2'si PKK mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu.



MSB: Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 6 kişi yakalandı Şüphelilerden biri hakkında terör örgütü DEAŞ propagandası yapma suçundan arama kaydı bulunduğu tespit edildi.