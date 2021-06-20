Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, koronavirüs ile mücadelede yeni bir döneme girdi. 21 Haziran Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda kademeli normalleşmede yeni adımların atılması bekleniyor.

İki haftada bir yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, NATO toplantısı nedeniyle geçtiğimiz hafta gerçekleştirilmemişti. Bu hafta yapılması beklenen toplantıda, artan aşı sayılarıyla birlikte kademeli normalleşmede bazı tedbirlerin kaldırılması gündemde.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Yarın saat 16.00'da başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.00 gibi kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, Pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı. Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.

Hafta içi kısıtlamanın başlangıç saatinin ötelenmesi de seçenekler arasında bulunuyor.

AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

Artan aşılamayla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması da gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ

Toplantı sonrasında turizmciler için de bir açıklama gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda turizmcilere sağlanan ve bu ay sona erecek KDV desteği uzatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kabine toplantısı sonrası müjdeyi vereceğim Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel açılışında yaptığı açıklamada, pazartesi günü düzenlenecek Kabine Toplantısı sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğini duyurdu.