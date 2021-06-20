Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Hüseyin Gül'ün oğlu Talha Gül, Babalar Günü münasebetiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

Bakan Soylu, 20 Haziran Babalar Günü sebebi ile Talha Gül'ün ziyareti sırasında çekilen fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarında profil resmi yaptı.

Daha önceki sosyal medya profil fotoğrafı da yine Talha ile Bakan Soylu'nun birlikte çektirmiş olduğu bir fotoğraftı.

Bakan Soylu duyurdu: Dağdaki terörist sayısı 250'nin altına indi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağdaki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250'nin altına indi.

Soylu: Avrupa’yı uyuşturucudan kurtardık Türkiye ve Avrupa’da yakalanan uyuşturucu istatistiklerine yer veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Avrupa ‘MAL’ bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu” ifadelerini kullandı.