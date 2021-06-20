Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Hacıaliler Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilik yapan 1 çocuk babası Erdoğan Özen iddiaya göre saat 10.30 sıralarında bağında çift sürmek için evinin bahçesindeki traktörüne iş makinesi taktı. İş makinesini traktöre taktıktan sonra, traktörün üzerine çıkan Özen kalp krizi geçirerek bir anda yere düşüp, ön teker ile arka teker arasında kaldı. Çalışır durumda olan traktör geriye doğru gelerek, ön tekerlek Erdoğan Özen’in göğsüne dayandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu gören yakınları ve komşuları yardım etmeye çalışsalar da Erdoğan Özen hayatını kaybetti. 112 Acil servis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler Erdoğan Özen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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