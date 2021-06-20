Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, Türkiye bir daha bu gerçekle yüzleşti. Türkiye'deki sarsıntılar bugün de devam etti. Sırasıyla Muğla, Gaziantep derken bir deprem haberi de Bingöl'den geldi. Bingöl 3.2 ile sallandı.

DERİNLİĞİ 18 KİLOMETRE

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 21.14 sıralarında Bingöl’ün Adaklı ilçesi merkez üssü olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 18 kilometre olarak bildirildi.

TÜRKİYE'DE DEPREM GERÇEĞİ

Türkiye topraklarının neredeyse tamamı fay hatları üzerinde bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre; geçtiğimiz yıl ülkemizde, 33 bin 824 yer sarsıntısı kaydedildi. 2020'de gerçekleşen, büyüklüğü 4 ve üzerinde olan deprem sayısının ise 322 olduğu öğrenildi. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinde biri olan deprem için alınacak tedbirlerin hayati önemi bulunuyor.