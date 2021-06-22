Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 yıllık ebe Serpil Minaz'a fedakarlıklarından ötürü özel olarak teşekkür etti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda;
“Antalya’nın Aksu ilçesinde görevli 28 yıllık ebe arkadaşımız Serpil Minaz, tüm gün Antalya Havalimanı'ndaydı. Daha önce de Bingöl, Maraş ve İslahiye’de kendi isteğiyle sorumluluk aldı. Aşı olmak isteyen milyonlar bu fedakârlıkları hak ediyor. Serpil Hanımsa binlerce teşekkürü!” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca duyurdu: Bir günde 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı Koronavirüse karşı mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarında yeni bir rekor kırıldı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde 1 milyon 416 bin doz aşı yapıldı.
Bakan Koca'dan yerli aşı için gönüllülük çağrısı Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" dedi.
Bakan Koca'dan Serpil ebeye teşekkür
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 28 yıllık ebe arkadaşımız Serpil Minaz bu süreçte yapmış olduğu fedakarlığından ötürü teşekkürlerini iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 yıllık ebe Serpil Minaz'a fedakarlıklarından ötürü özel olarak teşekkür etti.
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