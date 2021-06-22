Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında;

132 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefon hatlarından iletişime geçerek aralarında önceden belirledikleri şifreli konuşmalar yaparak düzenlenen örgütsel faaliyetlerinin yerini ve zamanını bildirdikleri bu doğrultuda kısa görüşmeler yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca haklarında beyan olan aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil olmak üzere farklı rütbelerdeki 33’ü muvazzaf, toplamda 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

94 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir merkezli 35 ilde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen 132 şüphelinden 94’ü yakalanırken, operasyona ilişkin firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

17 ilde FETÖ'nün askeri öğrenci yapılanmasına operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri FETÖ / PDY Terör Örgütünün askeri öğrenci yapılanmasını kapsayan “Aday Numarası” sistemi ile haksız şekilde yerleşenlere yönelik İstanbul merkezli 17 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun 6’sı Muvazzaf Astsubay ve Uzman Çavuş, 46’sınında ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere toplam 52 kişiye yönelik yapıldığı öğrenildi.

FETÖ operasyonunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan ve 9 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni detayları ulaşıldı. Eski polis müdürü Nazmi Ardıç'ın eşi "Mukaddes" kod adlı N.A. ve iki şüpheli tutuklandı.

FETÖ’nün kilit ismi İstanbul'da yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik MİT ve polisin düzenlendiği ortak operasyonda, örgütün kilit isimleri arasında gösterilen Zekeriya A. adlı örgüt üyesi, Esenyurt’ta yakalandı.