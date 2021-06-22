Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiğdem Tanrıkılıcı isimli vatandaş, eşi ve çocuğu için bir yıllık spor salonu üyeliği almaya karar verdi. Tanrıkılıcı, Dudullu OSB içinde yer alan Spor ve Yaşam Merkezi’nde karar kılarak üyelik kayıtlarını yaptırdı.

Taraflar, 13 Şubat 2020’de sözleşme imzalarken, Tanrıkılıcı, bir yıllık üyelik için toplam 4 bin 479 liralık ödeme yaptı.

Aile, ilk ay düzenli bir biçimde spor merkezinden yararlanırken, koronavirüsün Türkiye’nin gündemine girmeye başlamasıyla birlikte kapalı mekanlar yavaş yavaş kapatılmaya başlandı.

İKİ ÖNERİ DE REDDEDİLDİ

Mart ayı ortası itibariyle Türkiye'de sıkı tedbirler alındı ve mekanlar kapatıldı.

Tanrıkılıcı ailesi, virüs vakalarının artmasıyla yaşadıkları tedirginlik nedeniyle salonla iletişime geçerek, “Ya üyeliğimizi süresiz dondurun ya da ücretimizi iade edin” önerisini sundu.

Ancak bu iki öneri de, spor merkezi yetkilileri tarafından olumsuz karşılandı.

İHTARNAME ÇEKİLDİ

Çift, olumsuz geri dönüş üzerine, sorunu resmi yollarla çözme yoluna gitti.

İlk olarak şirkete noter yoluyla ihtarname gönderen aile, gönderilen ihtarnamede, üyeliğin iptalini, ücretin de iadesini talep etti.

Şirketten yine olumsuz cevap verilince Çiğdem Tanrıkılıcı, bu kez Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

'AYIPLI HİZMET' VURGUSU

Şirketin de savunmasını aldıktan sonra Heyet, kararını verdi.

Heyet, Çiğdem Tanrıkılıcı’nın ödediği ücretin 3 bin 657 liralık kısmının iadesine karar verdi. Kararda, ‘ayıplı hizmet’ vurgusu öne çıktı.

BENZER SORUNU YAŞAYAN BİNLERCE KİŞİ VAR

Benzer sorunu yaşayan binlerce kişinin olduğuna işaret eden Av. Hadi Dündar, mahkemenin kararının yerinde olduğunu ifade etti.

Dündar, "Pandemi nedeni ile iptal edilen sözleşme gerekçesi mücbir sebeptir. Mücbir sebebe dayanarak sözleşme feshedilebilir. Burada önemli olan nokta sözleşme feshedilirken herhangi bir cezai şart olup olmadığıdır.” diye konuştu.

PARA İADE EDİLDİ

Mahkemenin verdiği karara, Dudullu OSB itiraz etti.

Davaya bakan İstanbul Anadolu 4. Tüketici Mahkemesi, tarafların delil ve savunmalarını aldı.

Dudullu OSB adına mahkemeye sunulan dilekçede, “Ortada mücbir bir sebep var. Spor salonunun kapalı olması elimizde olan bir şey değil. Tüketicinin kullanamadığı süreyi, ileride kullandırmayı kabul ediyoruz. Kurum olarak bir sorumluluğumuz yok” denildi.

Yargılamayı yapan mahkeme, Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti kararının yerinde olduğuna karar kıldı.

Mahkemenin kesin hüküm taşıyan kararı sonrası, Tanrıkılıcı ailesine 3 bin 657 liralık ödemesi iade edildi.

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