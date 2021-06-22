Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1500'ün üzerinde personel, 72 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarıyla bugüne kadar 5 bin 306 metreküp müsilaj topladıklarını bildirdi.

16 İŞLETME FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

Müsilajla mücadele kapsamında yapılan denetimlerle ilgili bilgi veren Kurum, "Yalova'da 3, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 9, Kocaeli'de 1 işletme olmak üzere 16 işletme faaliyetten men edildi." açıklamasını yaptı.

Bakan Murat Kurum, oksijen seviyesini artıracak cihazları Marmara Denizi'ne bıraktıklarını, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Müsilaja karşı yeni yöntem: Marmara'ya oksijen verilecek Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 4, Pendik'te ise belirlenen bir alandan denizin 30 metre derinliğine cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.

Kurum: Marmara'da 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum: 11 günde 4202 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda 4202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıkladı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Üyeleriyle yaptığı toplantı sonra erdi. Bakan Kurum, toplantıda Marmara Denizi için aldıkları kararları açıkladı.