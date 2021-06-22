Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj tüm çalışmalara rağmen tekrar tekrar gözükmeye devam ediyor.

Kent genelindeki sahil bölgelerinin belirli kısımlarını kaplayan müsilaj, Gelibolu ve Eceabat arasındaki alanda da etkisini sürdürüyor.

Rüzgarla yayılan salya, su ürünleri üretimi yapılan alanlarda da deniz yüzeyinde yer yer görülüyor.

BAKANLIĞIN TEMİZLİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Boğazın kuzey ve güney yönlerine doğru hareketli olduğu gözlenen müsilajın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlattığı seferberlik kapsamında temizlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Kurum: Marmara'da 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Müsilaja karşı yeni yöntem: Marmara'ya oksijen verilecek Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele kapsamında Kocaeli Körfezi'nde 4, Pendik'te ise belirlenen bir alandan denizin 30 metre derinliğine cihazlar yardımıyla oksijen verilecek.

Uzmanlar uyardı: Müsilaj gemilerle temiz sulara taşınabilir Marmara'da deniz canlıları için büyük tehdit oluşturan müsilajın su araçlarına zarar verebileceği, hatta gemilerle temiz bölgelere de taşınabileceğini öğrenildi.