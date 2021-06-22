Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin çekilme kararı sonrası Afganistan'ın geleceği tartışılıyor.

NATO’nun Kararlı Destek Misyonu görevini bitireceğini açıklamasının ardından Afganistan’daki durum önem kazandı. Konu geçen hafta Brüksel’de yapılan NATO Liderler Zirvesi’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmede de ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu kapsamda ABD Savunma Bakanlığından teknik heyetin Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işler tutulmasına yönelik faaliyetleri ele almak üzere perşembe günü Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelecek heyetin konuyu tüm detaylarıyla ele alması öngörülüyor.

Türkiye, NATO Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan’daki Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletilmesi görevini 6 senedir sürdürüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da onlar Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, uluslararası toplumu Taliban'a karşı tarafsız kalmamaya çağırarak, 'Savaşı Taliban başlattı ve sorumlusu da kendileridir.' dedi.

ABD'den Belarus'a sert yaptırım! ABD, Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu. Çok sayıda yetkili de bu yaptırımdan nasibini alacak, liste kabarık işte detaylar...

Mutabakat sağlandı: Biden'dan Türkiye'ye Kabil desteği Beyaz Saray tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın görüşmesinde, iki ülkenin Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata vardığı ve Joe Biden'ın bu sürece destek vereceği açıklandı.