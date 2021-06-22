Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’tan ülkemize girmeye çalışan bir şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı." ifadelerine yer verildi.

"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor." denilen açıklamanın devamında, "Yakalanan şahsın PKK terör örgütüne yardım etme suçundan arandığı belirlendi." ifadelerini kullanıldı.

Kırmızı bültenle aranıyordu: PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

Eren-11 operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren-11 operasyonları kapsamında, Bitlis Hizan kırsalında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.