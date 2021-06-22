Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen platformlarda yer alacak makineli tüfek, jandarmanın kullanımına sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bir silah sisteminde daha dışa bağımlılığı bitiriyor, yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunuyoruz. Platformlar için 7,62 mm Makineli Tüfek PMT 7,62’nin ilk teslimatlarını Jandarma Genel Komutanlığına gerçekleştirdik. Hayırlı olsun, durmak yok, yola devam" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği ülkesi Türkiye'den yerli ve milli zırhlı araç sipariş etti! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları Avrupa Birliği ülkesi Macaristan, Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli zırhlı araç Ejder Yalçın için sipariş verdi. Ülkenin savunma bakanı tarafından yapılan resmi açıklamada Türkiye'den 40 adet daha zırhlı araç alımı için anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yerli silahların seri üretimi başlıyor Yerli silahlar Akıncı, Akya, Karaok ve Atmaca’da teslimatlar başladı. TCG Anadolu ise 2021'de envantere girecek. Gökbey helikopteri, Akıncı İHA ve millî deniz füzesi Atmaca'da seri üretim aşamasına gelinirken, hava savunma füzesi Sungur ile hava füzesi Göktuğ'da testler başladı