Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 39 iş müfettiş yardımcısı atandı.

318 VERGİ MÜFETTİŞİ YARDIMCISI ATANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliğine, Vergi Müfettişi Erkan Bozkurt'un ataması yapılırken, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 318 vergi müfettiş yardımcısının da vergi müfettişi olarak atanması kararlaştırıldı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA ATAMA

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Müfettiş Selman Fındıklı, Müfettişliğe ise yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Nihat Özen getirildi.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı 9 Haziran'a kadar muayene süresi geçtiği halde araç muayenelerini yaptırmamış olanlara 31 Aralık 2021'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, yeniden hesaplanacak tutara göre ödeme imkanı tanınacak.

Müsilaja yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı Meclis'te Marmara ve Ege'de deniz yaşamını tehdit eden deniz salyasının araştırılmasına ilişkin 'Müsilaj Araştırma Komisyonu' kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Borç yapılandırma kanunu Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan'a kadar olan bazı borçlar yapılandırılabilecek.