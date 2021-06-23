Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından dün feci şekilde darp edilmişti.

Gerek medya, gerekse siyasi kesimden Uslu’ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmeye devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bugün Mustafa Uslu’yu evinde ziyaret etti.

VARANK: ÇOK ÜZÜLDÜM

Mustafa Uslu’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Varank, olayın nasıl olduğunu sordu.

Görüntüleri izlediğini söyleyen Bakan Varank, "Ben kanlar içinde görünce çok üzüldüm ama maşallah bugün iyisin” dedi.

"HESAP VERMESİ GEREKENLER VAR"

‘Böyle alçakça bir şey olamaz’ diyen Bakan Mustafa Varank, sözlerine, “Ortada bir ahlaksız var, bir usulsüzlük var bunu çeken gazeteciye de şiddet uygulamak gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Bir partinin grup başkan vekilinden bahsediyoruz. Hem ortada imar yolsuzluğu var. Açık saçık yolsuzluk yapılmış, onun üzerine hazine arazileri, milletin malı ihlal edilmiş. Çok yüzsüzce bu işleri yapan insanlar, bu usulsüzlüğü yapıp kendi yerini kendi yıkmıyor. Onu da yapmıyor. Devlet yıkmak zorunda kalıyor. Bundan daha doğal bir haber olabilir mi?" dedi.

"Bir partinin grup başkan vekili bir imar yolsuzluğu yapıp, hazine arazisini işgal edip adamların gazeteciyi dövdürüyor." diyen Varank, "Baktım kuru bir özür dilemiş. Bu öyle özürle geciktirecek bir iş değil. Bir konu gündeme geldiğinde; ‘iktidar istifa etsin’ diyorlar. İstifa müessesi sadece iktidar için geçerli değil. Milletin temsilcisi böyle bir yolsuzluk, hazine arazisi işgali yapamaz. Bunu yapanın o mecliste yeri yoktur. Genel başkanlarının grup toplantısını bugün izledim senden hiç bahsetmiyorlar. Geçiştirmekle oluyor mu?" açıklamasını yaptı.

Hesap vermesi gerekenlerin olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Bu hesabı milletimizin sorması lazım. Bizde takipçisi olacağız. Size her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, darp edilen İHA muhabirini ziyaret etti

"KANLARI GÖRÜNCE ÇOK ETKİLENDİM"

Bugün önemli ziyaret için Kocaeli'ye geldiğini kaydeden Bakan Varank, "Tataristan Cumhurbaşkanı geliyor. Burada önemli yatırımlar yapacaklar. Onların görüşmesini yağacağız. Gelirken, ‘Mustafa’ya mutlaka uğramam’ lazım dedim. Dediğim gibi o kanları görünce ben çok etkilendim. Şu anda iyisin maşallah." dedi.

Bu işin her türlü takipçisi olacaklarını vurgulayan Bakan Varank, "Bir imar yolsuzluğunu bir partinin grup başkan vekili yapıp sadece ‘takipçisi olacağım özür dilerim’ le geçiştiremez. Bedelini ödemesi lazım. Genel başkanının da ödemesi lazım. Yolsuzluk yapıyorsun, üstüne şiddet uyguluyorsun altından kalkmamaları lazım. Hesabını vermeleri lazım" açıklamalarında bulundu.

"TAM MAFYA"

Saldırı olayını gerçekleştirenlerin Kocaeli'de dolaşmamaları gerektiğini dile getiren Bakan Varank, "Genel başkanları bu işin gereğini yapmıyorsa, o da bu işin sorumlusudur. Böyle bir adamı partinde tutmayacaksın, istifasını isteyeceksin. Tam mafya. Geçmiş olsun" diye konuştu.

Bakan Varank, yaklaşık 3 ay sonra düğünü olan Uslu'nun mutlu gününe de ortak olacağını söyledi.

"PAÇASINDA BİLE KAN VARDI"

Mustafa Uslu'nun babası Salim Uslu ise, "2-3 ay sonra düğünümüz var. Biz bunlarla uğraşırken böyle bir haber geliyor. Öyle böyle dövmemişler kafasına tekme atmak, sonra özür dilemek hiç doğru değil. Ben evladımı kanlar içinde görüyorum, paçasında bile kan vardı" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın adamlarından İHA muhabirine alçak saldırı İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’deki kaçak çiftliğinde yıkımı görüntüleyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu saldırıya uğradı. Türkkan’ın korumalarının darp ettiği Uslu’nun yüzü kanlar içinde kaldı.