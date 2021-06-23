Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıda milletvekillerini ve MKYK üyelerini bilgilendirdi.

Bakan Koca, sağlık politikaları, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak normalleşme süreci, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini duyurduğu Faz-3 aşamasına geçilen TURKOVAC aşısına ilişkin çalışmalar hakkında milletvekillerine ve MKYK üyelerine bilgi verdi.

DELTA VARYANTI TÜRKİYE'DE 134 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 3 buçuk saat sürerken, toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü de açıkladı.



AŞILAR VARYANTLARA ETKİLİ

BionTech'in çevrimiçi yıllık genel toplantısında konuşan Uğur Şahin, BioNTech-Pfizer korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu şu sözlerle belirtti:

"Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok."

Şahin, yeni varyantlar hakkında giderek daha fazla bilgi sahibi olduklarını söylerken varyantların ortaya çıkmasının nedeninin ise aşılananların bağışıklığının zamanla düşmesinden kaynakladığını dile getirdi. 2021 yılında 3 milyar doz aşı üretmeyi hedeflediklerini söyleyen Şahin, gelecek sene bu sayının artacağını da sözlerine ekledi.





Hindistan'da 'Delta Plus' vakaları 40’a yükseldi Hindistan’da, koronavirüsün (Covid-19) B.1.617 Hindistan mutasyonunun ardından ortaya çıkan Delta Plus mutasyonun vaka sayısı 40’a yükseldi. Federal sağlık sekreteri Rajesh Bhushan, Delta Plus'ın, dünyada hızlıca yayılan Delta varyantına göre daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şahin'den 'Delta varyantı' açıklaması Alman BioNTech firmasının CEO’su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD’li Pfizer ile birlikte geliştirilen koronavirüs aşısının, delta varyantına karşı etkili olduğunu açıkladı. Geliştirilen aşının yeni varyantlara karşı etkisinin sürekli takip edildiğini belirten Şahin, “Şu anda aşımızın dolaşımdaki varyantlara ayarlanması gerektiğine dair bir gösterge yok.” dedi.

ABD'de Delta varyantı endişesi ABD'de Delta varyantı endişesi büyüyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, varyantın, pandemiyle mücadelede en büyük tehdit olduğunu söyledi.