Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün üyelerini yakalamaya yönelik kurulan özel ekip tarafından gerçekleştirildi.

FİRARİ FETÖ'CÜ YAKAYI ELE VERDİ

Aranma kaydı bulunan firari H.D., yapılan uzun takip çalışmaları sonucunda Keçiören'de kaldığı evde kıskıvrak yakalandı.

Terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen firari H.D.'nin, saklandığı gaybubet evinden 2 yıldan beri hiç çıkmadığı, tanınmamak için saçlarını uzattığı tespit edildi.

KPSS SORULARINI ÖRGÜT ÜYELERİNE DAĞITTI

Öte yandan, H.D.'nin örgütün KPSS çalışma evlerinden sorumlu müdür olduğu, KPSS sorularının örgüt üyelerine dağıtılmasında aktif rol oynadığı belirtildi.

Salih kod adını kullandığı bilinen H.D.'nin, FETÖ/PDY örgütü içerisinde üst düzey konumlarda görev aldığı tespit edildi.

H.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Başkent'te FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

35 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların, TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü hatlardan iletişime geçtikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil toplam 132 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyon ile 94 şüpheli yakalandı.