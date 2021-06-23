Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK'da çözülme hız kesmeden sürüyor. Yurt içinde ve yurt dışınd ayapılan başarılı operasyonlarla iyice köşeye sıkışan örgütün elemanları teslim olmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, bugün 5 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

İKNA ÇALIŞMALARI NETİCE VERMEYE DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu örgüt mensuplarından birisinin ailesinin Van'da evlat nöbeti tutan aileler arasında bulunduğu tespit edildi.

BU YIL TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 86'YA YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylece, evlat nöbeti tutan 26'ncı aile çocuğunu terör örgütünden kurtardı. İkna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 86'ya yükseldi.

1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu Son dakika haberi... Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. 1 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Böylece 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 79'a yükselmiş oldu.

1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Bölücü terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. Örgütten kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'lı 2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor. İkna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece bu yıl teslim olan terörist sayısı 73'e yükseldi.