Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun, İyi Partili Lütfü Türkkan’ın adamları tarafından darbedilmesine bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Uslu’yu arayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Cumhurbaşkanımızın size geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletiyorum” dedi. Süreci takip edeceklerini belirten Altun, şunları kaydetti: Bu gerçekten kabul edilemez bir şey. Barbarlık, kan donduran bir şey, insanlık dışı bir saldırı. Siz orada görevinizi yapıyorsunuz. Dünyanın neresinde olursa olsun bu bir haber. Ağzından basın özgürlüğünü düşürmeyenler, sözüm ona haber alma özgürlüğünü düşürmeyenler, şimdi seslerini çıkarmıyorlar. Burada devlet var, nizam var. Bu barbarlığı yapanlar hesap verecekler, endişeniz olmasın.”

BAKAN VARANK ZİYARET ETTİ

Diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya Darıca ilçesindeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Varank, olaya ilişkin görüntüleri izlediğini belirterek, “Kanlar içinde görünce çok üzüldüm” dedi. Uslu’ya kırılan drone yerine yenisini hediye edeceğini söyleyen Varank, şunları söyledi: Hem ortada bir ahlaksızlık var hem bir usulsüzlük var. Normalde basın örgütlerinin ayağa kalması lazım. Bu işin her türlü takipçisi olacağız. ‘Özür diliyorum’la geçiştiremez. Bunun bedelini ödemesi lazım. Genel başkanları bu işin gereğini yapmıyorsa, o da bu işin sorumlusudur. Böyle bir adamı partinde tutmayacaksın, istifasını isteyeceksin. Tam mafya.

Lütfü Türkkan, savunmasında kendini ele verdi Milletin arazisine çöken Lütfü Türkkan, kaçak çiftliğiyle ilgili iddialara cevap verirken birçok yanlış bilgiyi de beraberinde paylaştı. Türkkan âdeta kendisini ele verdi.