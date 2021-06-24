Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütü adına eylem yapmak üzere Suriye'den gönderilen S.P isimli örgüt mensubu Şanlıurfa Birecik ilçesinde yakalandı.

Devam eden operasyonlarda da örgüt mensubuna yardım ve yataklık yapan 9 işbirlikçi şahıs Birecik, Suruç ve Gaziantep'te gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda; 1 adet M16 piyade tüfeği, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 10 adet şarjör, 1 adet termal dürbün ele geçirildi.

Suriye'de terör örgütünün kontrolündeki Ayn El Arab'dan (Kobani) illegal yollarla ülkemize gönderilen terör örgütü mensubunun AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve kardeşine eylem gerçekleştirmek üzere gönderildiğini, bu eylemi gerçekleştirmek üzere milis ağı oluşturduğu sırada yakalandığını itiraf ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına mesaj AK Partili belediye başkanlarıyla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin başarınız 2023'teki seçim sonuçlarını etkileyecek" ifadelerini kullandı.

AK Partili Özlem Erol’dan İBB’ye müsilaj eleştirisi Marmara ve Ege'de denizleri etkisi altına alan müsilaj için temizleme çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin atık su arıtma tesislerini çalıştırmadığını söyleyen AK Parti Meclis Üyesi Özlem Erol, “İBB müsilajla ilgili hiçbir çalışma yapamadığı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı duruma el attı. Müsilajın temelinde atık su arıtma tesislerinin çalıştırılmaması var. AK Parti dönemindeki İBB müsilajı kendi temizlerken, bu yönetimin bununla ilgili bir projesi yok” dedi.