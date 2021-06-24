Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'den teknik heyet geldi. Şu an için alınmış bir karar yok. Mevcut personel dışında bölgeye giden personelimiz bulunmuyor." açıklamasını yaptı.

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Bakan Akar'dan Kabil Havaalanı açıklaması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile Kabil Havaalanı görüşmesine yönelik açıklama yaptı. Akar, "Mevcudiyetimiz var, asker göndermek söz konusu değil" dedi.

Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü Bakan Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.