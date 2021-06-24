Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ardından Kremlin Basın Servisinden görüşmenin detaylarına ilişkin açıklama yapıldı. İkili liderin, Rusya'nın Türkiye ile hava ulaşımını yeniden başlatma kararının ele alındığı ifade edildi. Ayrıca Rus aşısı Sputnik V tedarikinin başlamasının da konuşulduğu belirtildi.

ERMENİSTAN-AZERBAYCAN MESELESİ

Karabağ'daki duruma ilişkin son durumun da istişare edildiği bilgisine yer verilen açıklamada "Görüşmede, Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi’nin çalışmaları olumlu olarak değerlendirildi. Türkiye Cumhurbaşkanı; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihli bildirilerinde anlaşmaların tam olarak uygulanmasını sağlamak için Rusya'nın çabalarına desteğini dile getirdi" denildi.

BIDEN İZLENİMİNİ ERDOĞAN'A ANLATTI

Her iki liderin de bölgedeki ekonomik kalkınma ve ulaşım altyapısının restorasyonu dâhil koordinasyonu sürdürmeye hazır olduklarını teyit ettikleri kaydedildi.

Suriye krizinin çözümüne dair konuların da ele alındığı belirtilen açıklamada "Rus ve Türk ordularının İdlib'de ve ülkenin kuzey doğusundaki gerginliğin tırmanmasını önlemeye yönelik ortak faaliyetlerinin ve bu bölgelerde kalan terörist gruplarla mücadele etmenin önemi vurgulandı” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şahsi temasları sürdürme konusunda anlaşan iki liderin görüşmesinde, Putin’in, Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la izlenimlerini paylaştığı bildirildi.



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