Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şafak vakti organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda birçok şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklarda zırhlı araçlarla güvenlik önlemi alan ekipler evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı. Uzun namlulu silahlarla gözetim altında tutulan evlerdeki şüpheliler kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da narkotik operasyonu! Bahçeye atlayıp kaçmaya çalıştılar Adana'da şafak vakti gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok kişi yakalandı.