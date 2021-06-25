Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için bir çok ünlünün yer aldığı kamu spotu hazırladı. Ünlü isimler, koronavirüsten kurtulmak ve normal hayata dönmek için vatandaşları aşı olmaya davet etti. En son videoda yer alan isim ise ünlü sunucu Okan Bayülgen oldu.



"Ben doktorlara inanıyorum"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kolları sıvıyoruz” sloganıyla yürütülen aşı kampanyası kapsamında hazırlanan son videoyu Twitter hesabından paylaştı. Aşılanmanın önemine vurgu yapan Okan Bayülgen “Kolları sıvıyoruz” dedi. Okan Bayülgen, videoda vatandaşlara seslenirken “Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu, dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla COVID-19’u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz” mesajını verdi. Kamu spotlarının televizyon kanallarında gösterileceği öğrenildi. Ayrıca Bayülgen kamu spotunda şu ifadeleri kullandı: “Ben de yerli yabancı aşı karşıtı yazıları okudum, videoları izledim. Biliyorum birçok kişinin aklı çeliniyor. Sonra doktor arkadaşlarıma sordum. Covid-19’un ölümcül etkilerine karşı aşı olmaktan başka çaremiz yok. Ben doktorlara inanıyorum.“



Bakan Koca'dan Candan Erçetin'li paylaşım Sağlık Bakanlığı tarafından, aşıya yönelik duyarlılığın artması amacıyla başlatılan kampanya dolayısıyla düzenlenen kamu spotunda, Candan Erçetin yer aldı.



Ünlülerden aşı seferberliği Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için bir çok ünlünün yer aldığı kamu spotu hazırladı