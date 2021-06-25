Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de iki doz aşı olmuş kişilere verilen, e-Nabız ve HES uygulaması üzerinden alınabilinen aşı sertifikası, Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşma sonrasında, karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi.

KARŞILIKLI OLARAK TANINACAK

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ülkemiz ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının COVID-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Ukrayna'ya seyahat edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere COVID-19 ile ilgili enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını tamamlayamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

AB'nin Covid-19 aşı sertifikası yasalaştı Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

AB ülkeleri Kovid-19 aşı sertifikasını onayladı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının kullanımını onayladı. Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve mevkidaşı Nikos Dendias, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Türkiye ve Yunanistan'ın aşı sertifikası konusunda anlaştığı duyuruldu.