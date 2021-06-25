İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" soruşturması çerçevesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla başlatılan çalışma sonunda Karabük Askerlik Şube Başkanı Yarbay Gökay Yıldız, önceki gece gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü’nce ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Yıldız, tutuklanarak Karabük T Tipi kapalı cezaevine gönderildi.
Başkent'te FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 11 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.
35 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı İzmir merkezli 35 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Mahrem İmamların, TSK içerisindeki örgüt mensupları ile ankesörlü sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü hatlardan iletişime geçtikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı rütbeleri de dahil toplam 132 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararının ardından düzenlenen operasyon ile 94 şüpheli yakalandı.