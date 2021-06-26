Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj seferberliğini 18'inci gününde 425 bölgede çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "25 Haziran'da temizlediğimiz 364 metreküp müsilajla birlikte toplam 6 bin 929 metreküp müsilajı bertaraf ettik. " dedi.

25 Haziran itibarıyla İstanbul 3 bin 102 metreküp, Kocaeli 438 metreküp, Bursa 153 metreküp, Tekirdağ 154 metreküp, Balıkesir 691 metreküp, Çanakkale 714 metreküp, Yalova 1677 metreküp müsilaj düzenli depolama sahalarına gönderildi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi için gece gündüz demeden sahada olduklarını aktarırken, "6 bin 738 denetim yaparak kurallara uymayan 26 işletmeye faaliyetten men cezası ve 14 milyon 214 bin lira idari para cezası uyguladık." bilgisini paylaştı.

Kurum: Marmara'da 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizliği çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum: 11 günde 4202 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Müsilaj temizliğimizin 11'inci gününde 356 metreküp ile toplamda 4202 metreküp müsilajı temizleyerek düzenli depolama sahalarına gönderdik" dedi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'nı açıkladı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Marmara Denizi Koruma Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Üyeleriyle yaptığı toplantı sonra erdi. Bakan Kurum, toplantıda Marmara Denizi için aldıkları kararları açıkladı.