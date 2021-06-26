Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un temeli bugün atıldı. Projenin açılışı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmanın ardından bir de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"51 BİLİM ADAMI GÖREV YAPTI"

Ülkeye ve millete eser kazandırma mücadelesini sürdüreceklerini belirten Erdoğan "Projede 11 ayrı üniversiteden 51 bilim adamı ile toplamda 204 uzman görev yaptı. Modelleme çalışmalarında 35 ayrı ülkeden 3.500 kişi görev aldı. 304 ayrı yerde 17 bin metrenin üzerinde sondaj, 248 jeofizik etüt gerçekleştirildi. Bilimsel çalışmalara göre 5 ayrı alternatif arasından en makul ve en verimli hat belirlendi. (Kanal) Küçükçekmece, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde yer alacak, 45 kilometre uzunluğunda, 275 metre taban genişliğinde, 20,75 metre derinliğinde olacak. Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün detayları belli oldu Haziranın son haftası temelinin atılması beklenen ilk köprü, "gergin eğik askılı" olarak Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil) Projesi Başakşehir-Bahçeşehir-Nakkaş Kesim işi kapsamında, Sazlıdere geçişini sağlayacak şekilde inşa edilecek.

YAKITTAN, ZAMANA TASARRUF...

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle devam etti: Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy otoyolu üzerindeki Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün ana açıklığı 440 metre, toplam uzunluğu 1.618 metre ve platform genişliği 46 metre. 196 metre uzunluğundaki kuleler 'diamond geometrisi'yle tasarlandı. Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy kesiminin tamamlanmasıyla, karbon emisyonunun 32 bin 126 ton azalacağını ve zamandan 641,7 milyon, akaryakıttan ise 75,5 milyon lira olmak üzere yılda toplam 717,2 milyon lira tasarruf sağlanacak

Kanal İstanbul’a yatırım kuyruğu Türkiye'de hayata geçirilen mega projeler için yarışan yabancı yatırımcılar, Kanal İstanbul için daha istekli. Muhalefetin projeleri hedef alan tutumuna rağmen Hollanda, Belçika, Çin ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından ilgi var.