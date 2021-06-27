Milli Savunma Bakanlığı, Gara'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist, hava kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Örgütten kaçan 3 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.
Eren-13 Operasyonu'nda iki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçe Bestler Dereler bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Afrin'de sivillere terör saldırısı: 3 ölü, 3 yaralı MSB, Afrin’de sivillere yönelik bir bombalı saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken, 3 sivil de yaralandı.