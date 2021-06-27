Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'un bazı sahillerinde müsilajın (deniz salyası) yer yer etkisini gösterdiği, bazılarında ise yoğunluğunun azaldığı gözlendi.

MÜSİLAJ TEMİZLEME SEFERBERLİĞİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında İstanbul'daki çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre sürüyor.

Bu kapsamda, yapılan çalışmalar ve rüzgarın da etkisiyle Caddebostan Sahili ile Kurbağalıdere'de müsilaj yoğunluğunun azaldığı görüldü.

Maltepe ve Kartal sahillerindeki bazı bölgelerde ise müsilajın yer yer etkili olduğu gözlendi.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Ekipler, akıntı ve rüzgardan dolayı müsilajın kıyıda yeniden çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirilen kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları açık denizde sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tekneler de sahillere yakın kısımlarda dip temizliğine devam ediyor.

MÜSİLAJ NEDİR?

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, son dönemde Marmara Deniz'ini tamam kaplamasıyla gündeme geldi. Bir doğa olayı olan müsilaj bu yıl neden bu kadar arttığı merak ediliyor.

Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşan, fitoplankton olarak adlandırılan bitkisel canlıların aşırı çoğalması, deniz sıcaklığının yükselmesi ve buna bağlı olarak bakteriyel aktivitelerin artmasıyla oluşan sümüksü, yapışkan bir yapıdır.

MÜSİLAJ NEDEN OLUŞUR?

Müsilaj oluşumunun üç ana sebebi var.

Bunlardan ilki, Marmara Deniz'inde bir süredir sıcaklığın normalde olması gerekenden 2-3 derece yüksek olması.

İkincisi, azot-fosfor gibi organizmaları besleyen maddelere ihtiyaç var. Bunlar da denize verilen atıklardan yoğun şekilde sağlanıyor. Marmara'da büyük bir azot-fosfor yükü var.

Üçüncüsü ise iklim değişikliğine de bağlık olarak denizde yaşanan durgunluk.

Marmara'dan 6 bin 929 metreküp müsilaj temizlendi Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, bugüne kadar Marmara Denizi'nden toplam 6 bin 929 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

ODTÜ'nün müsilaj analizinde çarpıcı sonuçlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ODTÜ ile yürüttüğü MARMOD Projesi'nde görev alan bilim insanları Marmara Denizi'nin en derin noktasında müsilaj araştırması yaptı. Deniz tabanında ilk kez örnekleme yapılan çalışmada, müsilajın oksijeni 2,5-3 saatte tükettiği bilimsel olarak kanıtlandı.

'Bilim Kuruluyla müsilajı yeneceğiz' MBB Başkanı Büyükakın, basın toplantısında Bilim ve Teknik Kuruluna 11 farklı üniversiteden 21 bilim insanı ile TÜBİTAK’ın dâhil olduğunu açıkladı.