Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 3 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız; ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Siirt’te jandarmaya saldırı: 2 ölü, 12 yaralı Siirt’te ihbar üzerine durdurulmak istenen bir kamyondan jandarma ekiplerine ateş açıldı. Jandarma ekiplerinin de karşılık verdiği olayda kamyondaki 2 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.