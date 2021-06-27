Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları tarafından darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Mustafa Uslu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi.

"Bu yolsuzluk ve zorbalığın bir ortağı da sen misin?" açıklamasını yapan Bakan Varank, "Sayın Meral Akşener, devletin arazisini işgal edip 29 tane kaçak yapı yapan, bu yolsuzluğu görüntüleyen basın emekçisini en yakınlarına dövdüren grup başkan vekilini hala partinde tutacak mısın?" ifadelerini kullandı.

Varank, darp edilen İHA muhabirini ziyaret etti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarını takibi sırasında darp edilen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu’yu ziyaret etti. Uslu'nun kanlar içindeki görüntüsünden çok etkilendiğini söyleyen Bakan Varank, "Bedelini ödemesi lazım. Genel başkanının da ödemesi lazım. Yolsuzluk yapıyorsun, üstüne şiddet uyguluyorsun. Bunun altından kalkamamaları lazım" dedi.

Saldırıya uğrayan İHA muhabiri, Meral Akşener’i yalanladı İHA muhabiri Mustafa Uslu, İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'ın adamları tarafından darbedildi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Türkkan'ın muhabiri arayıp özür dilediğini söyledi. Uslu ise böyle bir şeyin yaşanmadığını aktardı.

İHA muhabirine saldırmışlardı... Pişkinlikleri pes dedirtti Görev başındaki İHA muhabirine saldıranların pişkinliklerinin yüzlerine yansıdığı anlar kameralar tarafından görüntülendi. Saldırganlardan birinin adliye çıkışında muhabirin, “Utanmıyor musunuz?” sorusuna gülerek karşılık vermesi tepki topladı.

Öldüresiye dövülen muhabire yapılan çirkin yorumlar pes dedirtti Kocaeli’de İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın yeğeninde aralarında bulunduğu 4 saldırgan tarafından öldüresiye darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya sosyal medyada yazılan çirkin yorumlar pes dedirtti. Aralarında partinin Kurucular Kurulu ve GİK Üyesi Günay Kodaz'ın da aralarında olduğu şahısların yaptığı yorumlar okuyanların tepkisiyle karşılaştı.