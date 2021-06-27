Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün öğlen saatlerinde Van’a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tendürek bölgesine geçti. Bakan Soylu'ya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit de eşlik etti.



"Tendürek'e de sürpriz olacak"

Tendürek'te konuşlu askerlerle bir araya gelerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, “Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı üs bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek” notuyla ziyaretini sosyal medyada paylaştı.





Bakan Soylu açıkladı: Hız limitleri değişiyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kara yollarından başlamak üzere hız limitlerinin artırılması konusunda çalışma yapıldığını bildirdi.



Bakan Soylu duyurdu: Dağdaki terörist sayısı 250'nin altına indi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dağdaki terörist sayısı tarihinde ilk defa 250'nin altına indi.