Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da savcılığa başvuran bazı kişiler, tanıdıkları aracılığıyla kendileriyle iletişime geçen şüphelilerin, güven kazandıktan sonra vergi dairesi gibi resmi kurum ve kuruluşlardan icra yoluyla satışa çıkarılan araçları piyasa değerinin yüzde 50 altında satın almak vaadiyle para topladıklarını, bu kişilere bir süre sonra ulaşamadıklarını ve dolandırıldıklarını belirterek şikayette bulundu.

90 MİLYON LİRA TOPLAMIŞLAR

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira topladıklarını belirledi.

Yapılan çalışmanın ardından 25 Haziran'da İstanbul merkezli İzmir, Antalya, Tokat ve Niğde'de 23 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

PARAYLA ÇİFTLİK KURDULAR

Gözaltına alınan şüphelilerin, 29 vatandaştan topladığı yaklaşık 90 milyon lira ile Tokat'ta hayvan çiftliği kurdukları tespit edildi.

Tokat'taki çiftlikte bulunan 275 büyükbaş hayvan ve 473 küçükbaş hayvana el konuldu.

Diğer adreslerde yapılan aramada ise 107 bin 400 lira, 70 bin lira değerinde çek ve senet, 2 araç, 32 cep telefonu, 2 tabanca, 7 bilgisayara da el konuldu.

Şüphelilerin, mağdur vatandaşları icra yoluyla sözde satın aldıkları araçların 21 günlük bir gümrük bekleme işi olduğu bahanesiyle oyaladıkları, bir süre sonra da telefonlarını kapattıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Wilma Elles 'dolandırıcılık'tan yargılanıyor Ünlü oyuncu Wilma Elles ve eski erkek arkadaşı Arif Kerem Göğüş'ün 'dolandırıcılık' suçlamasıyla yargılandığı davada verdiği ifadesinde "Arif Kerem Göğüş ile hiçbir ticari ilişkim yok. Bir dönem erkek arkadaşımdı." dedi.

14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlattıkları ve yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan iki sanığa toplamda 45 yıl hapis ve 218 bin lira para cezası verildi. Vefat eden mağdurlardan birinin kızı, 2,5 yıldır hukuk mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, "Keşke babam da bugünleri görseydi" deyip gözyaşlarına boğuldu.