Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü. Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize ise 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

"AŞIMIZI YAPTIRALIM"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsidans haritamızın güncel şekli, illerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısını gösteriyor. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım” ifadelerine yer verdi.

Koca: Dün 997 bin doz Covid-19 aşısı yapıldı Sağlık Bakanı Koca, dün saat 24'e kadar Covid-19 aşısı yaptırmak üzere sağlık kurumlarına 997 bin kişinin geldiğini belirtti.

1 Temmuz sonrası ülkeye girişle ilgili yeni genelge yayımlandı İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz sonrasında ülkeye girişle ilgili yeni bir genelge yayımladı.