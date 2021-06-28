Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde “Balıkesir ve Gönen’in Depremselliği, Türkiye’nin Deprem Gerçeği ve Depreme Karşı Alınması Gereken Önlemler” konulu bir sempozyum düzenlendi.

İSTANBUL VE İZMİR DEPREMİ İÇİN KORKUTAN RAKAM

Sempozyumda konuşan Prof. Dr. Abdullah Soykan, "Türkiye’de yılda 5.5-6 arasında iki deprem olma ihtimali var. Hasar seviyesi 5.5’ten sonra başlıyor. Ölümlü depremler genel olarak 6’dan büyük depremlerde görülüyor. 6 ila 7 magnitüdlü depremler Türkiye’de 3-4 yılda bir tekrarlanıyor. Magnitüdü yaklaşık 7’den büyük olan bir deprem Türkiye’de 9 ila 12 yılda bir tekrarlanıyor. Türkiye varlıklarının yüzde 91’i (350 milyar dolar) ciddi deprem riski taşıyor. 7-7.5 büyüklüğünde bir deprem İstanbul veya İzmir civarında olduğunda beklenen kayıplar milli gelirin yüzde 10-12 civarına ulaşabilecektir. Muhtelif senaryolara göre 40-60 bin ev tamamen yıkılacak ve 50 bin civarında vatandaşımızı kaybedeceğiz. Beklenen yaralı sayısı 250 bin kişiyi aşacaktır. Bu nedenlerle Türkiye depremi ciddiye almalı, öğrenmeli ve depremlere bilimsel olarak hazırlanmalıdır" dedi.

Bingöl'deki deprem Elazığ'ı da etkiledi! Bingöl’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir açıklama da Elazığ Valiliğinden geldi. Açıklamada 5 köyün kısmen de olsa depremden etkilendiği bilgisine yer verildi.

BALIKESİR İÇİN DEPREM TEHLİKESİ YÜKSEK

Balıkesir il ve ilçelerinin dünyanın sismik yönden en aktif faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay segmentleri üzerinde konumlandığına dikkat çeken Alkan, “Bu nedenle tarihsel/aletsel dönemlerde kentin birçok depremde yıkıldığı can ve mal kayıplarının yaşandığı bilinmektedir. Balıkesir, merkez, ilçe ve mahallelerinden geçen birçok diri fayların olduğu ve bu fayların büyük bir bölümünün 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman Balıkesir’in deprem tehlikesinin yüksek olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim” dedi.

MARMARA DENİZİ'NDE 7 ÜZERİ DEPREM

Ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların Marmara Denizi’nde 7’nin üzeri maksimum 7.6 büyüklüğünde bir depremin olabileceği yönünde bilgiler verdiğini ifade eden Aykan, “Burada mutlaka büyük bir deprem olacak ve burada olacak bir deprem Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm illeri; Balıkesir, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ’ı ağır bir şekilde etkileyecektir.

Beyoğlu’nda depreme hazırlık: Yüzlerce bina yenilenecek Beyoğlu’nda kentsel dönüşüm alanına girmeyen bölgelerde bulunan yüzlerce riskli yapının yenilenmesi amacıyla hazırlanan Plan Notu Teklifi, Beyoğlu Belediyesi Meclisi’nin ardından İBB Meclisinde de görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

DEPREM 28 MİLYONU ETKİLEYECEKTİR

Marmara Bölgesi nüfus, sanayi, ekonomi, ulaşım, tarihsel birikim, mühendislik yapıları vb. bakımından en yoğun olan bölge olduğu için burada olacak bir deprem Türkiye’nin ekonomisine bir hayli zarar verecektir. Bu deprem 28 milyonu etkileyecektir. Bu yüzden bu depremi çok fazla önemsememiz gerekiyor.

Sempozyuma Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Milli Eğitim Müdürü Metin Erbay da katıldı.