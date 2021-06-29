Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde aşı tedarikiyle ilgili sıkıntıların giderilmesinden sonra, 4-20 Haziran tarihleri arasında 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı. Ancak geçen hafta tüm yaş gruplarına açılmasına rağmen, aşılama oranlarında düşüş yaşandı. Günde bir buçuk milyon aşının yapıldığı önceki haftaya göre, geçen haftaki günlük aşı sayısı 800-900 binlerde kaldı. Aşıya olan ilginin artmaması durumunda, ağustos sonuna doğru ulaşılması beklenen yüzde 65-70 toplum bağışıklığı hedefini yakalamak da mümkün olmayacak.

EN ÇOK İLGİ GÖSTEREN EGE

Sağlık Bakanlığı verilerine göre aşıya en az ilgi gösteren bölge Güneydoğu Bölgesi. Ege bölgesi ise aşının en fazla ilgi gösterildiği bölge oldu. Yapılan değerlendirmelerde “Eğer aşılama, Türkiye genelinde yüzde 50 civarında kalırsa, hastalık müzminleşebilir. Aşılanan kişi sayısı 55-60 milyon kişiye ulaşırsa, hastalık yayılma hızı düşer, bir kişi üç kişi yerine bir kişiye bulaştırır. Ama yönetilebilir seviyede kalır. Aşılama oranının yüzde 50’de kalması demek ise hastalığın yine hızla yayılmaya devam edeceği anlamına gelir” görüşü dile getiriliyor.

Koca: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin Türkiye, 14-20 Haziran'da Covid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.

AGRESİF AŞILAMAYA GEÇİLECEK

Uzmanlara göre özellikle sosyal medyadaki iddialar yüzünden, aşı konusunda toplumun yüzde 20-30’unda kafa karışıklığı ve tedirginlik var. Öte yandan, Delta varyantının Türkiye’de yayılmasından önce ‘agresif aşılamaya’ geçilmesi planlanıyor. Bunun için yerinde aşı uygulamasının kapasitesinin bir iki gün içinde artırılarak vatandaşları bulundukları yerde aşılama uygulamasına hız verilecek.

İKİNCİ DOZ ERKENE ALINIYOR

Delta varyantının Türkiye’deki etkisinin en aza indirilmesi için, ikinci doz aşılamaların erken evrede yapılacağı belirtildi. Uzmanlar, “Doz aralığının 6-8 haftaya uzatma tartışmaları doğru olmaz. Çünkü yaz boyunca ikinci dozları bitiremezsek sonbahar geldiğinde çok geç olabilir. İkinci dozların en fazla dört hafta arayla yapılması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Bakan Koca paylaştı: Aşılama oranı en yüksek 10 il Türkiye'de aşılama programı hızla devam ediyor. Birinci doz aşısını olanların sayısı 31 milyona ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, birinci doz aşılamada en yüksek orana sahip illeri açıkladı.

Umursamaz gençler aşılamayı yavaşlattı 18 yaş üstü nüfusun tamamına aşı randevusu açılmasına rağmen, aşı yaptıranların sayısı geçen haftaya göre düştü.