MSB'den yapılan açıklama şöyle: Yunanistan göçmenlere karşı zulümlerine devam ediyor. Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı. Edirne Valiliği’nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl J.K.lığına teslim edilmiştir.
Edirne sınırında 42 düzensiz göçmen yakalandı
29.06.2021 - 08:47 | Son Güncelleme: 29.06.2021 - 08:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12'si tamamen çıplak olan 42 düzensiz göçmenin Edirne sınırında yakalandığını açıkladı.
Etiketler : edirne,MSB,düzensiz göçmen,
794835 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/794835.aspx
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